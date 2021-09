Bollettino Covid, 175 casi positivi in Puglia. 56 in provincia di Lecce

Curva dei contagi in discesa e ricoveri stabili in Puglia. È questo il quadro disegnato dalla Fondazione Gimbe che nella settimana dall’8 al 14 settembre ha calcolato una riduzione dei nuovi casi del 15,3% rispetto a sette giorni prima. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che quotidianamente monitora la pressione negli Ospedali, invece, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% (0%) in terapia intensiva e al 7% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Un quadro confermato anche dal bollettino epidemiologico del 17 settembre. Sul fronte dei contagi, sono 175 i casi positivi su 13.482 test effettuati nelle ultime 24 ore. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.246. 5 decessi. 6.764 è il totale delle vittime dall’inizio della pandemia.

Segno meno nella casella dei ricoveri in Ospedale. I positivi che hanno bisogno di cure nei reparti di area medica passano da 184 a 176. 19 i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 20).

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 47

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 5

Provincia di Foggia: 24

Provincia di Lecce: 56

Provincia di Taranto: 28

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 6

