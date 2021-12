Covid in Puglia, 1.134 casi positivi in 24 ore. 223 in provincia di Lecce

Se da un lato il numero dei nuovi casi di Coronavirus è tornato a crescere – sfiorando nel bollettino epidemiologico di ieri i mille contagi – dall’altro la campagna vaccinale accelera per tentare di coprire i pugliesi che hanno completato il ciclo con la terza dose e i bambini. Aumenta anche il numero dei ricovi, ma la Puglia si sta preparando ad affrontare una nuova ondata, sospinta dalla variante omicron. Al momento la situazione negli Ospedali è sotto controllo. Per l’Agenas la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 6% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia mentre è salita di un punto, al 5% (+1%) in terapia intensiva.

Nel report di oggi, i pazienti in area non critica sono passati da 171 a 166. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 26 contro i 25 di ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 1.134 i casi positivi registrati in Puglia su 40.705 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è quella di Bari: 354. La provincia di Lecce ne conta 223. Nel report si registrano anche due decessi. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia si ferma a 6.947.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 9.004 contro i 8.189 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 274.377. Ventiquattro ore fa erano 274.060.

I nuovi casi per provincia: