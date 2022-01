Covid in Puglia, 11 decessi e 3.471 casi positivi. 801 in provincia di Lecce

In Puglia la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid resta stabile, come conferma l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione negli Ospedali. Il tasso di occupazione è fermo al 14% (0%) in rianimazione e al 24% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Secondo il bollettino epidemiologico che conta, quotidianamente, i pazienti ricoverati, nei reparti di area non critica i positivi sono passati da 699 a 717. In terapia intensiva, i positivi sono 67 contro i 69 di ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 3.471 i tamponi positivi su 39.399 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, con 1.117. In provincia di Lecce sono 801 i salentini finiti in isolamento. 11 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.125.

Diminuiscono gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 126.262 contro i 143.357 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 415.528. Ventiquattro ore fa erano 384.066.

Nuovi casi per provincia: