Coronavirus, 127 nuovi casi in Puglia. 35 positivi in provincia di Lecce. Il bollettino

Il quadro della pandemia in Puglia resta sostanzialmente invariato, sia sul fronte dei nuovi casi che su quello dei ricoveri in Ospedale. Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i positivi che hanno bisogno di cure, nelle ultime 24 ore i ricoveri in area non critica sono passati da 127 a 126. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti ricoverati sono passati da 16 a 17.

Sul fronte dei contagi, sono 127 i casi scoperti su 18.601 test. Cresce il numero degli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono passati da 2.219 a 2.317. 0 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 6.825.

I nuovi casi sono così divisi: