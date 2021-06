Bollettino Covid, 59 positivi in Puglia. 3 casi in provincia di Lecce

La conta dei nuovi casi in Puglia è sempre più bassa. La curva dei contagi continua la sua discesa senza “intoppi” causati dalla variante indiana, anche se la guardia resta alta come dimostra la circolare della Regione, firmata dall’Assessore alla sanità Pierluigi Lopalco e dal Direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montanaro, con le indicazioni per frenare la corsa del ceppo Delta: tamponi molecolari entro 72 ore ai contatti stretti dei positivi, procedendo secondo un modello a cerchi concentrici e sequenziamento di almeno 60 tamponi positivi, scelti a caso, per cercare di scoprire i focolai e circoscriverli.

Un quadro confermato anche nel bollettino epidemiologico di oggi. Come si legge nel report su 8323 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 59 casi positivi. Così divisi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi, in provincia di Bari,

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.668.808 test. 243.541 sono i pazienti guariti. 3.123 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 146. Ieri erano 157.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.306, così suddivisi:

95.187 nella Provincia di Bari;

25.584 nella Provincia di Bat;

19.805 nella Provincia di Brindisi;

45.157 nella Provincia di Foggia;

26.919 nella Provincia di Lecce;

39.474 nella Provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/XS5vS