In Puglia 62 casi positivi al Covid. 20 in provincia di Lecce. Il bollettino

Ricoveri stabili in Puglia secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, quotidianamente, monitora la pressione negli ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle regioni al ministero della Salute. Stando all’ultima rilevazione, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in terapie intensive. Dati lontani dal tetto fissato dal Governo per decidere il cambio di colore e il passaggio in zona gialla.

Per il bollettino epidemiologico, che ogni giorno conta i positivi che hanno bisogno di cure, nelle ultime 24 ore i ricoveri in area non critica sono passati da 136 a 135. I ricoveri in rianimazione sono passati da 20 a 19.

Sul fronte dei contagi, sono 62 i casi positivi su 12.099 test giornalieri. I pugliesi alle prese con il virus, gli attuali positivi, sono 2.382. Un decesso. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia, quindi, a 6.803.

I nuovi casi sono così divisi: