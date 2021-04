Bollettino Covid, 1.537 positivi in Puglia. 161 casi e 7 decessi in provincia di Lecce

Non basta l’indice RT inferiore a 1 a “giustificare” il cambio di colore. Il numero dei contagi, stabile ma ancora alto, e gli ospedali sotto pressione – la percentuale di posti letto occupata da pazienti positivi al Covid19 supera il limite imposto dal Ministero della Salute sia in terapia intensiva che in area medica – potrebbero pesare sulla decisione di lasciare la Puglia in zona rossa per la sesta settimana consecutiva.

La campagna vaccinale, invece, ha ingranato la marcia dopo i ritardi che avevano relegato la regione agli ultimi posti per somministrazione delle dosi disponibili, anche si registrano difficoltà con Astrazeneca. Come ammesso anche dall’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco sono tanti i cittadini che rifiutano il siero anglo-svedese. Per ora si viaggia su più di 20mila inoculazioni, ma l’obiettivo è crescere.

Un quadro confermato anche nel bollettino epidemiologico di oggi. Su 13.399 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.537 contagi. Il rapporto positivi tamponi scende: 11,47%.

I nuovi casi sono così divisi: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test. 160.424 sono i pazienti guariti. 51.594 sono i casi attualmente positivi. Salgono leggermente i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 2.178 contro i 2.169 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428 così suddivisi:

84.386 nella Provincia di Bari;

21.142 nella Provincia di Bat;

15.920 nella Provincia di Brindisi;

39.668 nella Provincia di Foggia;

21.122 nella Provincia di Lecce;

34.130 nella Provincia di Taranto;

727 attribuiti a residenti fuori regione;

333 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/BQ1Ec