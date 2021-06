Bollettino Covid, 140 contagi in Puglia. 15 casi positivi in provincia di Lecce

La Puglia passerà in zona bianca lunedì 14 giugno. I numeri legati alla pandemia giustificano il cambio il colore, ma l’ufficialità è arrivata solo con le parole del Ministro Roberto Speranza. L’incidenza dei contagi – che per tre settimane è rimasta sotto il tetto dei 50 contagi ogni 100mila abitanti – è scesa quota 23. E anche gli i reparti che in questi mesi difficili hanno ospitato i pazienti sono quasi vuoti.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai positivi al Covid si è fermata al 4% (0%) in terapia intensiva ed è scesa all’8% (-1%) in «area non critica» (malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

Un quadro confermato anche dal bollettino epidemiologico di oggi. Su 5.944 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 140 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.567.120 test. 231.760 sono i pazienti guariti. 13.812 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.160 così suddivisi:

94.915 nella Provincia di Bari;

25.490 nella Provincia di Bat;

19.587 nella Provincia di Brindisi;

45.011 nella Provincia di Foggia;

26.764 nella Provincia di Lecce;

39.222nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

368 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.