Bollettino Covid, 106 casi positivi in Puglia. 12 in provincia di Lecce

Da un lato c’è la varante delta, quella indiana, che preoccupa la Puglia che ha dovuto fare i conti con alcuni focolai, monitorati e tenuti sotto controllo per scongiurare un aumento dei contagi. Dall’altro, ci sono i numeri della terza ondata, ormai superata, in miglioramento costante. I nuovi casi scoperti e contati ogni giorno nel bollettino epidemiologico sono sempre meno (ieri il rapporto tamponi positivi si è fermato all’ 1,4%, il più basso degli ultimi sei mesi) mentre la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scena al 3% (-1%) in terapia intensiva e al 6% (-1%) nei reparti di area non critica, malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel report di oggi, su 6893 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 106 casi positivi. Così divisi: 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

4 i decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test. 236.813 sono i pazienti guariti. 9.343 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale sono 225.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 così suddivisi:

95.056 nella Provincia di Bari;

25.554 nella Provincia di Bat;

19.687 nella Provincia di Brindisi;

45.107nella Provincia di Foggia;

26.852 nella Provincia di Lecce;

39.324 nella Provincia di Taranto;

806 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/dnXfG