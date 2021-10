Bollettino Covid, 138 casi positivi in Puglia. 29 contagi in provincia di Lecce

Ricoveri stabili in Puglia, come dimostra l’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora quotidianamente la pressione sugli ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, infatti, è ferma al 3% in terapia intensiva. Stabile al 5%, invece, il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo il bollettino epidemiologico, i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica passano da 142 a 143. Nessun ingresso in terapia intenisva, i positivi più gravi ricoverati in rianimazione restano 15.

Sul fronte dei contagi, sono 138 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 14.228 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.566. Un decesso. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia sale a 6.795.

I nuovi casi sono così divisi: