Bollettino Covid, 9 casi positivi in Puglia. 2 in provincia di Lecce

La Puglia ha messo alle spalle la terza ondata di Coronavirus che ha messo in difficoltà il sistema sanitario, soprattutto in alcune province che hanno dovuto fare i conti con il virus più di altre. C’è la variante indiana da tenere sotto controllo, ma i focolai scoperti nelle scorse settimane non hanno influito sulla curva dei contagi che continua la sua costante discesa.

Anche i reparti continuano a svuotarsi. Nel bollettino epidemiologico di ieri erano 159 le persone ricoverate in Ospedale. Un dato confermato anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’ultima rilevazione la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è del 3% in terapia intensiva e del 4% nei reparti di area medica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 4256 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 9 casi positivi. Così divisi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi, per il secondo giorno consecutivo.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.660.485 test. 243.135 sono i pazienti guariti. 3.472 sono i casi attualmente positivi. 157 i ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.247

così suddivisi:

95160 nella Provincia di Bari;

25581 nella Provincia di Bat;

19794 nella Provincia di Brindisi;

45150 nella Provincia di Foggia;

26916 nella Provincia di Lecce;

39456 nella Provincia di Taranto;

813 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/RiC1D