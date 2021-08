Bollettino Covid in Puglia: 123 ricoveri 306 e casi positivi. 71 in provincia di Lecce.

In Puglia i nuovi casi di Coronavirus aumentano in modo costante, ma da qualche giorno anche i ricoveri sono contrassegnati dal segno più. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, quotidianamente, monitora la situazione negli Ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è salita al 4% (+1%) in terapia intensiva. Fermo al 3% il tasso di occupazione nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Inversione di tendenza nel bollettino epidemiologico di oggi che segna 123 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 133

Sul fronte dei contagi, sono 306 i casi positivi registrati in Puglia su 13.585 test. Due le persone decedute, ma la Regione non ha comunicato le province di residenza. I contagi scoperti nelle ultime 24 ore sono così divisi:

Provincia di Bari: 78

Provincia di Bat: 65

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 28

Provincia di Lecce: 71

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 5

Sono 3.759 le persone attualmente positive. 123 i pazienti ricoverati di cui 22 in terapia intensiva.