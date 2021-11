Bollettino Covid, in Puglia 233 nuovi casi. 36 positivi in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia è stabile. Lo dimostra il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i tamponi positivi. Nel report di oggi, sono 233 i casi di Coronavirus registrati nella regione su 23.525 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è quella di Foggia. 36 i positivi nel leccese. Un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.881.

Sul fronte degli ospedali, sono 143 i pazienti ricoverati in area non critica. 19 in terapia intensiva.

Scendono gli attuali positivi: i pugliesi alle prese con il virus sono 3.830. 267.510 le persone guarite.

La mappa dei nuovi casi: