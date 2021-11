Bollettino Covid, in Puglia 161 nuovi casi. 16 positivi in provincia di Lecce

La curva dei contagi continua a crescere in Puglia – nell’ultima settimana i nuovi casi sono aumentati del 24,96 % – ma sia il dato sui positivi che quello sui ricoveri restano sotto la soglia di guardia. Per l’Agenas, che monitora quotidianamente la pressione sugli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è fermo al 4% in rianimazione e al 6% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, i pazienti ricoverati in area non critica passano da 162 a 166. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti sono 21 contro i 20 di ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 161 i positivi al Covid19, a fronte di 21.059 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è quella di Taranto con 44, seguita da Bari con 41. Questa la mappa:

Provincia di Bari: 41

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 5

Provincia di Lecce: 16

Provincia di Taranto: 44

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 25

Tre i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.865.

Diminuiscono gli attuali positivi (casi totali meno decessi e guariti): i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.687 contro i 3.821 del report di ieri.