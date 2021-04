Bollettino Covid, 584 positivi in Puglia. 77 contagi e 7 decessi in provincia di Lecce

Il quadro epidemiologico in Puglia resta stabile, anche se il numero dei nuovi casi contati ogni giorno nel bollettino resta alto e gli ospedali sono ancora sotto pressione. In compenso la Regione ha guadagnato il terreno perso sul fronte della campagna di vaccinazione e con 210mila dosi somministrate si è piazzata al terzo posto della classifica, dopo Veneto e Umbria. Le scorte scarseggiano e dato che servono per gli ultraottantenni, i richiami e i pazienti fragili, si è deciso di bloccare fino alle nuove forniture le vaccinazioni “senza prenotazione”. Praticamente non ci si potrà presentare più agli hub senza appuntamento.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento di promozione della Salute Vito Montinaro su 6.130 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 584 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 46 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. 164.905 sono i pazienti guariti. 50.426 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 2.157 contro i 2.174 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 220.815 così suddivisi:

85.704 nella Provincia di Bari;

21.489 nella Provincia di Bat;

16.211 nella Provincia di Brindisi;

40.237 nella Provincia di Foggia;

21.499 nella Provincia di Lecce;

34.607 nella Provincia di Taranto;

731 attribuiti a residenti fuori regione;

337 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/NggsO