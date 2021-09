Bollettino Covid, 5 decessi e 119 positivi in Puglia. 10 casi in provincia di Lecce

Dopo il segno meno della percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid – sceso nella rilevazione di ieri al 3% – anche il tasso di occupazione nei reparti di area non critica cala di un punto, fermandosi al 5% (-1%). È la fotografia dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli Ospedali sulla base dei dati trasmessi quotidianamente dalle Regioni al Ministero della Salute.

Il quadro confermato dal bollettino epidemiologico. I ricoveri in area non critica – che comprendono medicina generale, malattie infettive e pneumologia – passano da 147 a 144. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i posti letto occupati restano 16.

Sul fronte dei contagi, sono 119 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 13.747 test. I pugliesi alle prese con il virus sono 2.593. 5 decessi. 6.791 è il totale delle vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così divisi: