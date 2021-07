Covid19, sono 44 i casi positivi in Puglia. 20 contagi in provincia di Lecce

Il fatto che molte persone abbiano abbassato la guardia e alcuni focolai causati dalla variante indiana o delta stanno cominciando a pesare sulla curva dei contagi che è tornata a salire, anche in Puglia come scritto nel bollettino epidemiologico della Regione. Nel report di ieri sono stati 97 i casi scoperti su 7.527 test, con un tasso positivi/tamponi salito a 1,28%. Segno meno per i ricoveri in Ospedale, fermi ieri a 77. Secondo l’Agenas che quotidianamente monitora la situazione negli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% (0%) in terapia intensiva ed è scesa di un punto, al 2% (-1%) nei reparti di area non critica, malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Il quadro di oggi racconta di 44 casi positivi su 6.083 test per l’infezione da Covid-19. I nuovi contagi sono così divisi: 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso precedentemente attribuito a provincia non nota, e stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.754.985 test. 245.654 sono i pazienti guariti. 1.647 sono i casi attualmente positivi. Salgono di poco (+3) i ricoveri in Ospedale fermi a 80. Ieri erano 77, come detto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.957, così suddivisi:

95.322 nella Provincia di Bari;

25.620 nella Provincia di Bat;

19.866 nella Provincia di Brindisi;

45.219 nella Provincia di Foggia;

27.142 nella Provincia di Lecce;

39.591 nella Provincia di Taranto;

821 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/wdnEA