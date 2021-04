Bollettino Covid, 1.359 casi positivi in Puglia. 123 in provincia di Lecce

La campagna di vaccinazione che procede con il freno a mano e i numeri ancora alti hanno confermato il colore della Puglia che resterà in zona rossa almeno fino al 20 aprile. Se da un lato l’indice RT che misura la velocità di trasmissione del virus (o quanti contatti stretti un positivo può eventualmente contagiare) è sceso a 1,06 resta ancora sopra il tetto “critico” come la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid sia in terapia intensiva che in area non critica ferma a diversi punti in più della soglia limite fissata dal Ministero della Salute.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico che giorno dopo giorno traccia un bilancio dell’andamento della terza ondata nella regione, su 10485 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.359 casi positivi. Così divisi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test. 153.294 sono i pazienti guariti. 52.047 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale sono fermi a 2.249 contro i 2.230 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 210.530 così suddivisi:

81.935 nella Provincia di Bari;

20.563 nella Provincia di Bat;

15.432 nella Provincia di Brindisi;

38.546 nella Provincia di Foggia;

20.246 nella Provincia di Lecce;

32.781 nella Provincia di Taranto;

711 attribuiti a residenti fuori regione;

316 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/WCaov