Covid in Puglia, 334 casi positivi. 86 contagi in provincia di Lecce. Il Bollettino

«La situazione è sotto controllo» ha dichiarato l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco. E i numeri confermano. Nonostante l’aumento dei casi, legato anche alla variante delta, gli ospedali non sono sotto pressione. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 4% (-1%) in terapia intensiva. Resta stabile al 5% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono, malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel bollettino epidemiologico della vigilia di un Ferragosto da sold out, sono 128 i ricoveri nei reparti di area non critica, mentre 21 in terapia intensiva.

Sul fronte dei contagi, su 16.867 test effettuati sono 334 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nel bollettino, inoltre, sono riportati 3 decessi.

I nuovi contagi sono così suddivisi per provincia:

Provincia di Bari: 64

Provincia di Bat: 85

Provincia di Brindisi: 46

Provincia di Foggia: 27

Provincia di Lecce: 86

Provincia di Taranto: 26

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: -6

4.107 sono le persone attualmente positive.

128 i ricoveri nei reparti di area non critica.

21 in terapia intensiva.