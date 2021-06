Covid19, i numeri della Puglia: 2 decessi e 169 casi positivi. 7 in provincia di Lecce

Mentre i numeri legati alla pandemia – quelli dei nuovi casi, degli attuali positivi e dei ricoveri in Ospedale contati nel bollettino epidemiologico quotidianamente – dimostrano come la terza ondata sia ormai alle spalle, la Puglia passata in zona bianca fa i conti con la variante delta del virus, quella indiana.

Il timore che possa far risalire la curva dei contagi, come accaduto in Inghilterra, ha alzato il livello di guardia mentre i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl stanno cercando di circoscrivere i focolai scoppiati nella regione, soprattutto quello in provincia di Brindisi, “strettamente monitorato” usando le parole del Governatore Michele Emiliano, preoccupato perché la variante Delta, che “potrebbe essere meno sensibile ai vaccini”, rischia di rallentare la corsa all’immunità di gregge.

Nel report di oggi, intanto, su 8053 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 169 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 32 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test. 234.546 sono i pazienti guariti. 11.311 sono i casi attualmente positivi. Sono 269 i pazienti ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 così suddivisi:

94.996 nella Provincia di Bari;

25.531 nella Provincia di Bat;

19.645 nella Provincia di Brindisi;

45.055 nella Provincia di Foggia;

26.800 nella Provincia di Lecce;

39.252 nella Provincia di Taranto;

804 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/NOb6e