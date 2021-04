Bollettino Covid, 1.278 casi positivi in Puglia. 137 in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona rossa per almeno un’altra settimana, la sesta contando che il primo cambiamento di colore nella fascia che richiede misure più rigide per frenare la diffusione del virus è avvenuto il 15 marzo. Superato il picco dei contagi, il numero dei nuovi casi scritto nero su bianco nel quotidiano bollettino epidemiologico che segue l’andamento della terza ondata nella Regione è ancora alto. Probabilmente, come ha spiegato anche l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, si contano ancora gli effetti dei “contagi intrafamiliari” della settimana di Pasqua.

«Il virus si controlla con i nostri comportamenti. Non finiremo mai di dirlo. Non mi dite che non si fanno tamponi e non si fa tracciamento. Se fosse vero – si legge – troveremmo meno positivi e l’incidenza sembrerebbe più bassa. Se siamo in zona rossa è proprio perché facciamo diagnosi per cercare di fermare la diffusione del virus. Il virus non si imbroglia, con il virus non si scherza. Siamo ad un passo dall’uscita definitiva dal tunnel. Un ultimo sforzo collettivo e ce la facciamo».

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 10201 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.278 casi positivi: 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test. 163.355 sono i pazienti guariti. 51.438 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale sono fermi oggi a 2.174.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 220.231 così suddivisi:

85.426 nella Provincia di Bari;

21.461 nella Provincia di Bat;

16.162 nella Provincia di Brindisi;

40.106 nella Provincia di Foggia;

21.422 nella Provincia di Lecce;

34.584 nella Provincia di Taranto;

730 attribuiti a residenti fuori regione;

340 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/9NWJE