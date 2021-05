Coronavirus, 50 decessi e 335 positivi in Puglia. 100 contagi in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona arancione per un’altra settimana, ma i numeri della Pandemia si confermano incoraggianti. Anche sul fronte degli Ospedali. Come confermato dall’ultimo report dell’Agenzia nazionale (Agenas) che monitora la situazione nelle strutture sanitarie, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata da pazienti Covid è scesa al 37% (-2), sette punti in più del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute al 30%. Nei reparti di area non critica – medicina generale, malattie infettive e pneumologia – la percentuale di posti letto occupata da chi ha bisogno di cure è ferma al 42% (più due della soglia del 40%).

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico, su 5.528 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 335 casi positivi. Così divisi: 54 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 52 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test. 184.129 sono i pazienti guariti. 47.023 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.812.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 237.116 così suddivisi:

90.778 nella Provincia di Bari;

23.453 nella Provincia di Bat;

17.850 nella Provincia di Brindisi;

42.904 nella Provincia di Foggia;

23.775 nella Provincia di Lecce;

37.226 nella Provincia di Taranto;

765 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/nBPWt