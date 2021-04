Bollettino Covid, 677 casi positivi in Puglia. 125 in provincia di Lecce

Nell’ordinanza sulla scuola che permette alle famiglie pugliesi che non vogliono mandare i figli in classe di richiedere la didattica digitale integrata fino al 30 aprile, il Governatore Michele Emiliano ha parlato della variante inglese, presente nel 92,9 % dei campioni esaminati secondo la survey condotta il 16 marzo. E lo dimostrano i contagi, ancora alti e la curva che non accenna a scendere.

Nel bollettino epidemiologico di ieri, con 1.628 casi su 10.218 test analizzati, il rapporto positivi/tamponi ha sfiorato il 16% (15,9% per l’esattezza). Il report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro, scatta una fotografia delle ultime 24 ore. È normale, nel giorno di Pasqua, un calo dei numeri.

Su 3978 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 677 casi positivi. 211 in provincia di Bari,5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test. 145.721 sono i pazienti guariti. 51.220 sono i casi attualmente positivi. Salgono i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 2.158.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.872 così suddivisi:

78847 nella Provincia di Bari;

19697 nella Provincia di Bat;

14626 nella Provincia di Brindisi;

37220 nella Provincia di Foggia;

19254 nella Provincia di Lecce;

31230 nella Provincia di Taranto;

700 attribuiti a residenti fuori regione;

298 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/CW7ag