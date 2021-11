Covid, in Puglia 166 positivi e 2 decessi. 26 casi in provincia di Lecce

Sono 166 i casi positivi al Covid-19 registrati in Puglia su 16.895 test. È questo il dato sui contagi nelle ultime 24 ore registrati nel bollettino epidemiologico che conta anche due decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma, quindi, a 6.849.

Sul fronte degli Ospedali, aumentano i ricoveri in area non critica, passati da 142 a 146. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 19 a 20.

Segno più anche nella casella degli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.447 contro i 3.331 di ieri.

Le province con più casi sono quelle di Bari e Foggia con 41 positivi. Questa la mappa dei nuovi casi: