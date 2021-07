Bollettino Covid, 19 casi positivi in Puglia. 9 contagi in provincia di Lecce

La variante indiana o delta come l’ha definita l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha frenato la discesa della curva dei contagi come dimostrano anche i numeri del bollettino epidemiologico della Regione che, ogni giorno, conta i nuovi casi, gli attuali positivi, i guariti e i ricoveri in Ospedale, stabili secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas (la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% in terapia intensiva e un punto in più, al 3%, nei reparti di area non critica, che comprende malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

Nel report di oggi, su 4.342 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 19 casi positivi. Divisi così: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test. 245.285 sono i pazienti guariti. 1.879 sono i casi attualmente positivi. 82 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.816 così suddivisi:

95.283 nella Provincia di Bari;

25.616 nella Provincia di Bat;

19.854 nella Provincia di Brindisi;

45.210 nella Provincia di Foggia;

27.083 nella Provincia di Lecce;

39.576 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/my9HD