Covid in Puglia, 5.146 casi positivi. 1.317 in provincia di Lecce

Omicron2 è arrivata in Puglia. La variante del ceppo che gli scienziati chiamano “Ba.2” e che – almeno secondo alcuni studi internazionali – sarebbe più contagiosa della Omicron 1 è stata isolata in un comune della provincia di Brindisi. E forse in provincia di Bari. A individuarla è stato il laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata: «Omicron 2 è spuntata fuori dal sequenziamento di un tampone positivo effettuato su una donna di 56 anni» ha spiegato il direttore Antonio Parisi.

La scoperta non pesa, almeno per il momento, sulla curva dei contagi, in discesa. Sono 5.146 i tamponi positivi su 40.801 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, con 1.447. In provincia di Lecce sono 1.317 i salentini finiti in isolamento. 4 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.318.

Stabili i ricoveri in Ospedale secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione negli reparti dedicati ai pazienti Covid. In rianimazione, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 13%. In malattie infettive, medicina generale e pneumologia, il tasso di occupazione sempre al 26%. Nel bollettino epidemiologico che quotidianamente conta i ricoveri, i positivi in area non critica sono passati da 753 a 751. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 70 contro i 66 di ieri.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 105.942 contro i 108.012 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 529.888. Ventiquattro ore fa erano 522.676.

Casi per provincia: