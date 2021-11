Covid: in Puglia 233 positivi (1,08% test) e 6 decessi. Lecce è la provincia con più casi, 64

Dopo aver sfiorato i 400 casi in un giorno, i contagi tornano a scendere. Secondo bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi, sono 233 i positivi scoperti in Puglia su 21.385 test effettuati nelle ultime 24 ore. Sei i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 6.873.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica passano da 160 a 152. Sono 15 i positivi che hanno bisogno di cure in terapia intensiva contro i 20 di ieri. Un’altalena che non pesa sul report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che che monitora quotidianamente la pressione sugli ospedali. Per l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in Puglia è ferma al 4% in rianimazione e al 6% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

La provincia con più casi è quella di Lecce con 64 positivi. Questa la mappa:

Provincia di Bari: 49

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 41

Provincia di Foggia: 34

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 42

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: -1

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.806 contro i 3.784 contro del report di ieri.

Si arresta l’aumento dei contagi settimanali in Puglia. Dal 10 al 16 novembre si è registrato soltanto un +0,7% rispetto a sette giorni prima. A stabilirlo è l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti restano pressocché stabile, sono 93 contro i 91 della settimana scorsa.