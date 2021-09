Bollettino Covid, 157 casi positivi in Puglia. 59 in provincia di Lecce

Sale la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in terapia intensiva, scende nei reparti di area non critica. È la fotografia scattata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che quotidianamente monitora la pressione negli Ospedali. Nell’ultima rilevazione, il tasso di occupazione è salito al 5% (+1%) in rianimazione ed è sceso al 6% (-1%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, i ricoveri in area non critica passano da 176 a 168. Da 22 a 19 in terapia intensiva.

Sul fronte dei contagi, sono 157 i casi positivi registrati in Puglia su 13.030 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.978. 3 i decessi. 6.775 il totale delle vittime da quando è scoppiata l’emergenza.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 43

Provincia di Bat: 5

Provincia di Brindisi: 11

Provincia di Foggia: 20

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: -1

Provincia in definizione: 1

Ricapitolando: sono 157 i nuovi casi positivi su 13.030 test. 3 decessi. 2.978 sono le persone attualmente positive. 168 i pazienti ricoverati in area non critica. 19 in terapia intensiva.