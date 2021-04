Coronavirus, 1.867 positivi in Puglia. 172 contagi e 10 decessi in provincia di Lecce. Il bollettino

In Puglia è ancora il fronte degli ospedali ad essere in difficoltà. Anche se il numero dei ricoveri ieri si è fermato a 2.205, la percentuale di posti letto occupata da pazienti Covid supera ancora il tetto massimo fissato dal Ministero della Salute secondo l’ultimo report, aggiornato al 14 aprile, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, che monitora la situazione nelle strutture sanitarie. Nei reparti di area non critica o medica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) il tasso di occupazione è sceso di un punto, fermandosi al 51% contro il limite del 40%. Più uno in terapia intensiva che sale al 46% quando il limite è 30%. Senza contare che, nel report di ieri, la Regione ha segnato il maggior numero di ingressi in rianimazione (29 in appena 24 ore) dopo Lombardia (30) e Lazio (31).

Sul fronte dei contagi, l’ultimo bollettino conferma il trend stabile della curva epidemiologica. Come si legge nel report, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, su 13.362 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.867 casi. Il rapporto positivi/tamponi sale al 13,9%.

I nuovi casi sono così divisi: 681 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 113 nella provincia BAT, 391 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 397 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.047.926 test. 158.805 sono i pazienti guariti. 51.726 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 2.169.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 215.891 così suddivisi:

83.824 nella Provincia di Bari;

21.023 nella Provincia di Bat;

15.823 nella Provincia di Brindisi;

39.402 nella Provincia di Foggia;

20.961 nella Provincia di Lecce;

33.802 nella Provincia di Taranto;

726 attribuiti a residenti fuori regione;

330 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/fW9hW