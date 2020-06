Zero nuovi casi e zero decessi: per la Puglia è il secondo giorno Covid-free

Che l’andamento dei contagi fosse migliorato era ormai chiaro a tutti, ed oggi la Puglia si gode un risultato importante. Ancora 0 nuovi casi nella Regione su un totale di 1.546 test eseguiti, secondo il bollettino epidemiologico ufficiale, il secondo giorno senza contagi dopo la giornata di ieri. Oltre all’assenza di nuovi casi di Covid-19, non si registrano decessi.

Dall’inizio dell’epidemia, inoltre, i pazienti guariti in Puglia sono 3842, un paziente in più rispetto al bollettino di ieri 27 giugno. Dall’inizio dell’emergenza, il numero di tamponi effettuato in Puglia arriva a cifre molto importante, sfiorando i 175mila test eseguiti. I casi attualmente positivi rimasti sono 146, di cui 27 ricoverati in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid-19 registrati dalla Puglia dall’inizio della pandemia è di 4.531, così divisi: