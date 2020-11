Covid, 1.234 casi positivi in Puglia. I ricoveri salgono a 1.497

Aiutare il sistema sanitario a gestire i casi di coronavirus che si contano ogni giorno: è questo l’obiettivo, anche in Puglia dove il virus continua a correre in modo “preoccupante”, soprattutto in alcune province. «In questo momento l’epidemia di Covid19 sta crescendo ad un ritmo superiore a quello dell’influenza. Con la differenza che l’influenza non necessita di tanti posti letto e terapie intensive» ha dichiarato l’assessore Pierluigi Lopalco in un lungo post pubblicato su Facebook in cui invita a non abbassare la guardia. «La pressione sui servizi sanitari nelle prossime settimane – si legge – continuerà ad aumentare. Si stabilizzerà solo quando il numero di nuovi ricoveri sarà pari al numero di dimissioni. E si allenterà solo quando le dimissioni saranno superiori ai ricoveri».

Nel bollettino epidemiologico scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale sono poco meno di 1500, 1497 per la precisione, lo 0,7% in terapia intensiva. Per quanto riguarda i contagi, su 6.228 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.234 casi positivi: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 36 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 665.959 test. 9.052 sono i pazienti guariti. 26.607 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 36.716 così suddivisi:

14.336 nella Provincia di Bari

4.063 nella Provincia di Bat

2.491 nella Provincia di Brindisi

8.649 nella Provincia di Foggia

2.766 nella Provincia di Lecce

4.143 nella Provincia di Taranto

268 attribuiti a residenti fuori regione

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.