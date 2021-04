Bollettio Covid, 1.501 casi positivi in Puglia. 226 in provincia di Lecce

La pressione sugli ospedali causata dalla terza ondata di Coronavirus, particolarmente “pesante” in Puglia, sta cominciando a diminuire. Secondo il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che monitora costantemente la situazione delle strutture sanitarie, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è scesa al 39%, 10 punti in meno rispetto al picco del 49% toccato domenica 18 aprile, ma nove punti in più se confrontata con il livello di guardia fissato al 30% dal Ministero della Salute. Nei reparti di area non critica – Medicina generale, Malattie infettive e Pneumologia – il tasso di occupazione è stabile al 46%, sei punti in più del tetto massimo fissato per decreto.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, su 12.290 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.501 casi positivi. Così divisi: 422 in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia BAT, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.211.107 test. 179.232 sono i pazienti guariti. 48.429 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 1.888 contro i 1.916 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 233.497 così suddivisi:

89814 nella Provincia di Bari;

22.999 nella Provincia di Bat;

17.463 nella Provincia di Brindisi;

42.202 nella Provincia di Foggia;

23.187 nella Provincia di Lecce;

36.715 nella Provincia di Taranto;

752 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/Mc4gh