Bomba nella notte contro un’abitazione a Galatone, distrutto il portone. Si indaga

È stata una nottata un movimentata quella trascorsa dai residenti di Via Campestre a Galatone, il cui sonno è stato interrotto da una forte esplosione.

Le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, quando, nel comune salentino è stata fatta esplodere una bomba carta all’indirizzo di un’abitazione nella quale si trova in regime di arresti domiciliari un 45ennedel posto, noto per alcuni precedenti in materia di sostanze stupefacenti.

La deflagrazione, che si è udita a diversi metri di distanza, ha divelto il portone dello stabile e danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Non appena udito il forte boato, i residenti hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Qui, gli uomini della “Benemerita”, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e cercato eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, a supporto delle indagini.

Spetterà alle investigazioni dare un nome e un volto all’autore e stabilire le motivazioni che hanno portato al gesto.