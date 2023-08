Molotov nella notte contro l’abitazione di un imprenditore, si indaga

Tornano nel Salento gli atti intimidatori.

Le ragioni non sono ancora chiare, così come non si conoscono gli autori e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle e dare un nome e una volto a chi ha compiuto il gesto.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, a Nardò, è stata lanciata una bomba molotov ai danni dell’abitazione di un imprenditore 64enne del posto.

Le lancette segnavano all’incirca l’una, quando, i malviventi, in Via Montessori, nella Zona 167, hanno compiuto il gesto, che ha causato l’annerimento del muro esterno della casa.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, dando il via alle investigazioni.

Utili alle indagini, potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.