Fanno esplodere una bomba all’ingresso della pizzeria, caccia agli ignoti a Cavallino

Una sorpresa natalizia per niente gradita quella riservata al proprietario della pizzeria “L’Alchimista” di Cavallino. Nella giornata di ieri, infatti, degli ignoti hanno fatto deflagrare un ordigno che ha distrutto la porta di ingresso del locale. Nella conta dei danni anche quelli agli arredi interni che a causa dell’esplosione.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario stesso che, arrivato alla porta di ingresso della sua pizzeria, si è trovato davanti ad uno spettacolo per niente felice, soprattutto il giorno di Natale. Per fortuna non c’è stato alcun ferito.

Ad intervenire per i rilievi tecnici sono stati i carabinieri della stazione di Cavallino con supporto della nor e degli artificieri del Comando provinciale di Lecce. Al momento non sono ancora note le cause del gesto, che saranno chiarite solo dalle indagini. Inoltre, nessuna chiamata al 112 è stata effettuata a seguito del rumore dell’esplosione.