Sette giorni senza notizie del pensionato scomparso, cosa è successo a Bruno Cantobelli?

Se per i più sette giorni possono sembrare “pochi”, per chi aspetta sono un’infinità. E i familiari di Bruno Cantobelli, il pensionato 78enne scomparso da domenica attendono con ansia da una settimana di ricevere una buona notizia. Finora nulla. Dopo che le telecamere di videosorveglianza lo avevano immortalato mentre camminava a passo spedito o a pochi passi dalla sua abitazione di via Lequile, dell’uomo non c’è traccia. Silenzio più totale come il telefono che ha lasciato a casa insieme ai documenti prima di allontanarsi.

Nulla viene lasciato al caso

Le ricerche proseguono senza sosta coordinate dalla Prefettura nel classico Tavolo che si riunisce quotidianamente per fare il punto della situazione e organizzare al meglio i soccorsi. Sono stati utilizzati i droni, è stato chiesto l’aiuto del Nucleo cinofili, ma il fiuto infallibile dei cani e le riprese dall’alto finora non hanno portato a nulla.

La foto dell’ex agente di commercio, diffusa dalla famiglia, non era “attuale”. Per questo il nipote – che ha lanciato l’allarme presentando ai Carabinieri una denuncia di scomparsa – ne ha realizzata una più attendibile utilizzando Photoshop. A quel volto buono è stata aggiunta una lunga barba bianca per aiutare i cittadini a riconoscerlo, nel caso in cui dovessero incrociarlo per strada.

La descrizione

La preoccupazione cresce anche a causa del maltempo di questi ultimi giorni. Dove trova riparo? C’è qualcuno che lo sta aiutando non sapendo che si tratti di una persona scomparsa? Dove mangia e come mai non torna a casa? Il 78enne non è nuovo ad episodi simili. Ultimamente soffre di perdite della memoria ed è capitato che si allontanasse, ma mai per così tanto tempo.

Se può essere utile l’anziano indossa una tuta nera di pile, una giacca verde e un paio di scarpe da ginnastica di colore blu al posto delle ciabatte di cui si era parlato nella prima descrizione. Ha una corporatura esile. È alto circa un metro e settanta ed ha la barba e i capelli bianchi e gli occhi castani.

Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di contattare le centrali operative del 112, 113 e 115.