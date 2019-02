Ancora nessuna notizia di Bruno Cantobelli, il pensionato scomparso da Lecce

Nessuna notizia! Nulla che possa infondere coraggio alla famiglia di Bruno Cantobelli, il pensionato scomparso da Lecce due settimane fa. Quattordici giorni sono tanti per chi aspetta di ascoltare una voce che metta fine all’incubo, alla paura, all’ansia vissuta in queste interminabili ore senza sapere.

Era il 20 gennaio, quando l’ex rappresentante di commercio è uscito dalla sua abitazione in via Lequile, dove vive da solo. Da allora ha fatto perdere le sue tracce, come se fosse ‘nascosto’ dal capoluogo barocco o da qualche altra città dove, ci si augura, possa aver trovato riparo. Magari ha difficoltà a tornare a casa, visto che soffre di vuoti di memoria e non ha con sé né i documenti, né il cellulare. Supposizioni, speranze… perché si brancola nel buio.

Dopo essere stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza, mentre camminava a passo svelto, sull’ex rappresentante di commercio è calato il silenzio. Sul sito di Chi l’ha visto?, già da tempo, è comparsa una sua vecchia foto, uno scatto “più giovane” a cui tocca aggiungere una lunga barba bianca. C’è anche una descrizione dettagliata dell’abbigliamento indossato quando è sparito, senza lasciare tracce dietro di sé. La speranza è che la visibilità data dalla trasmissione che si occupa di persone scomparse, unita a quella dei media locali e dei social, possa aiutare in qualche modo nelle ricerche che, finora, non hanno portato a nessun risultato.

L’uomo si era allontanato altre volte in passato, ma è stato sempre ritrovato nel giro di poche ore. Questa volta non è stato così, tanto che il nipote preoccupato ha bussato alla porta della Caserma dei carabinieri per presentare denuncia e dare il via alla macchina dei soccorsi che non ha lasciato nulla al caso. Sono stati utilizzati droni, si è chiesto aiuto al fiuto infallibile dei cani, ma nulla.

L’ultima volta è stato visto indossava una giacca verde, una tuta nera in pile e delle scarpe da ginnastica blu, a meno che non abbia avuto modo di cambiarsi. È alto 1 metro e 70, ha gli occhi castani incorniciati da capelli e barba bianchi.