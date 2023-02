Buca gli pneumatici delle auto parcheggiate, ma qualcuno chiama la polizia: nei guai 44enne

Stava trascorrendo il tempo a bucando gli pneumatici di alcune auto parcheggiate nella zona della villa comunale, ma il “passatempo” non è passato inosservato. Un ragazzo, notando quell’uomo che si stava accanendo sulle vetture, ad una ad una, ha chiamato la polizia per raccontare quello che stava accadendo. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzanotte quando gli agenti “in giro” per un normale controllo del territorio sono stati indirizzati sul posto dalla Centrale Operativa della Questura di Lecce che aveva raccolto poco prima la segnalazione.

Grazie anche all’aiuto del ragazzo che aveva chiamato il 113, rimasto sempre in contatto sia con gli uomini in divisa, sia con lo sconosciuto che aveva seguito a distanza, per non perderlo di vista, i poliziotti sono riusciti a fermare un 44enne di origini foggiane. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato non lontano dal Teatro Apollo, affollata nonostante l’ora di famiglie con bambini e cittadini ignari di quanto stesse succedendo. Vista la delicatezza della situazione gli agenti, prima di perquisirlo lo hanno allontanato dalla “strada del passeggio”. Il controllo ha permesso di scoprire un coltello con lama da 7cm, nascosto nella tasca della giacca.

L’uomo, accompagnato presso gli uffici della Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito, è stato indagato a piede libero.