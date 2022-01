Dramma della solitudine, trovato morto in casa 78enne leccese

Macabra scoperta in mattinata da parte dei Vigili del Fuoco di Lecce che hanno constatato la morte di un cittadino leccese di 78 anni nella propria abitazione del centro storico del capoluogo. I vicini che erano abituati tutti i giorni a vederlo aggirarsi nei pressi della propria casa hanno pensato che non era il caso di sottovalutare la situazione dal momento che era da tanto che non vedevano quell’uomo.

La preoccupazione che gli potesse essere accaduto qualcosa di grave ha fatto sì che oggi contattassero il 115 e chiamassero i Vigili del Fuoco affinchè arrivassero nell’abitazione del centro storico, in Vico dei Rivola, si introducessero dentro e magari appurassero che non fosse accaduto nulla di grave.

E invece la tragedia si era consumata. Quando intorno alle 12.30 una squadra dei Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce si è introdotta nell’abitazione non ha potuto far altro che constatare che l’uomo per il quale i vicini avevano effettuato la segnalazione non solo era morto ma che il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione.



Immediatamente sono giunti anche gli uomini del 118 per dare seguito alle procedure del caso. Tanta la tristezza in chi lo conosceva e ha preso atto della triste fine.