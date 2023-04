Cade un altro albero a Lecce, un’auto danneggiata. Cresce la preoccupazione tra i cittadini

Cresce la preoccupazione dei cittadini leccese che devono fare i conti con il rischio di rimanere colpiti dal tronco di un albero che cade al suolo. Nelle scorse ore, i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti in via Ribezzo per la caduta di un grosso albero di eucalipto. L’albero è caduto su un’autovettura parcheggiata in strada. Gli uomini in divisa hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Per fortuna, nessun passante si è fatto male, né vi erano persone nell’auto colpita dall’albero. Nonostante ciò, cresce la preoccupazione tra i cittadini. Non è infatti il primo albero che cade a Lecce. Solo pochi giorni fa, infatti, era caduto un albero nei pressi di Parco Galateo a Lecce. Ricordiamo, inoltre, che il parco stesso era stato chiuso precedentemente a causa del rischio di caduta degli alberi.

La reazione del Movimento Regione Salento

Non è tardata ad arrivare la reazione del Movimento Regione Salento. “Quante volte di fronte ad una chiara situazione di pericolo si assiste a una pressoché totale inerzia nell’intervenire e si sente dire in giro: nessuno farà niente sino a che non ci scapperà il morto”, commenta Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento. “Purtroppo, poi, accade proprio così. È accaduto proprio così, in un’area nella quale c’è un costante passaggio di auto e pedoni, tra cui i bambini che frequentano la scuola Cesare Battisti. Se ci sono alberi che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza, per di più segnalati dai cittadini, è importante prendere seriamente in considerazione la loro rimozione o potatura”.