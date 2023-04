Parco Galateo a Lecce, grossi rami di pino si spezzano e cadono su due auto

Sono ancora da quantificare i danni alle due autovetture che si trovavano parcheggiate all’esterno dell’ex ospedale Galateo a Lecce. Nelle scorse ore, infatti, due grossi rami di pino sono caduti colpendo le auto che si trovavano in strada parcheggiate.

Non è una situazione del tutto nuova quella della caduta di grossi rami e alberi all’interno del Parco Galateo. Infatti, ad aprile del 2022, quasi un anno fa, il Parco era stato chiuso, dopo aver valutato i rischi, per prevenire potenziali danni a cose o persone.

Tuttavia, lo scorso novembre, in seguito ai lavori di potatura e al consolidamento dei pini, il Parco era stato riaperto.

Come appare evidente, però, il rischio di caduta dei rami non è del tutto sparito. Infatti, bisognerà valutare ora se è necessario un ulteriore intervento (oppure no) all’interno del parco. Per ora, restano solo da quantificare i danni alle due auto malcapitate.