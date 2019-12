Cade una lastra di vetro dall’ultimo piano, tragedia sfiorata in via Salandra a Lecce

Avrebbe potuto essere una tragedia, ma il caso ha voluto che non ci fosse nessuno per strada. Nella mattinata di oggi dall’ultimo piano di un palazzo all’angolo tra via Imbriani e via Salandra a Lecce alcune lastre di vetro si sono staccate e sono cadute al suolo, frantumandosi in mille pezzi.

Non ci sono stati feriti, per fortuna: complice anche il periodo festivo, la strada non era affollata e nessuno si trovava sul marciapiede sottostante il condominio da cui le lastre si sono staccate. Una vera e propria fortuna, dicevamo, visto che proprio in quel punto si trova il bar Manhattan, aperto dalle prime luci dell’alba.

È stato proprio il personale del locale a sentire il rumore dei vetri che andavano in mille pezzi. Dopo la caduta della lastra, è partita la segnalazione ai Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia Municipale.