Crolla un palo della luce su un’auto in sosta, tragedia sfiorata a Carpignano

Avrebbe potuto essere una tragedia ed andarci di mezzo qualcuno ma, per fortuna, così non è stato. Un palo dell’Enel è caduto su un’auto parcheggiata per strada a Carpignano Salentino ed il caso ha voluto che non ci fosse nessuno dentro al mezzo.

Non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto e bisognerà fare chiarezza prima di pronunciarsi sull’accaduto. L’incidente è di questo pomeriggio in via Carso del comune salentino. Stando alla segnalazione, pare che durante le prima ore dopo mezzogiorno, degli operai stessero intervenendo su quella zona.

Ad un certo punto, però, il palo ha ceduto e si è schiantato contro la macchina sottostante, una Seat di colore scuro che si trovava parcheggiata in quella via. E per fortuna il proprietario non si trovava nell’abitacolo, evitando una possibile tragedia.

I danni, dunque, sono solo all’auto che ha riportato qualche ammaccatura al tettuccio a causa dell’impatto con il palo.