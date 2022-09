Lecce, cade ramo di pino sui fili elettrici del filobus. Intervento dei Vigili del Fuoco in Viale Marche

Cade un ramo di pino sulla linea elettrica che alimenta il filobus e devono intervenire i Vigili del Fuoco per chiudere la strada al traffico, distaccare l’alimentazione dei cavi elettrici e riportare, a intervento terminato, la situazione alla normalità. Mattina movimentata in Viale Marche a Lecce nella giornata di oggi, quando la caduta di un ramo da un albero di pino ha rallentato la circolazione dei veicoli su una delle strade più trafficate del capoluogo in giornate che anche se non sono da bollino rosso subiscono comunque il peso del rientro dei salentini dalle vacanze.

Alle 10.00 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce proveniente dal Comando provinciale di Viale Grassi, unitamente ad un supporto con autoscala, è dovuta così intervenire in viale Marche prima di riportare la situazione alla normalità e consentire sia al filobus che agli altri veicoli di proseguire nella marcia.

Una volta messa in sicurezza la zona delle operazioni, i Caschi Rossi, come detto, hanno provveduto alla rimozione del ramo pericolante.