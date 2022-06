Tragedia sfiorato sulla Gallipoli-Leuca, scontro tra auto e camion. Autocarro precipita in una scarpata

Chi avrà assistito alla scena, certamente, avrà pensato al peggio, fortunatamente, nonostante la gravità di quanto accaduto, il tutto si è risolto con un grandissimo spavento e poche altre conseguenze.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 14.30, quando, sulla strada che da Gallipoli conduce a Santa Maria di Leuca, per cause ancora da chiarire, un’autovettura e un campion si sono scontrati.

L’impatto è stato molto forte, tanto da fare sì che il mezzo pesante precipitasse sotto la scarpata che costeggia l’arteria stradale.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, gli uomini delle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase.

I Caschi Rossi, una volta sul posto, hanno messo in sicurezza i due mezzi e la zona che era stata colpita da un incendio ad alcune sterpaglie.

Entrambi i conducenti dei mezzi hanno riportato solamente lievi ferite e nulla di più grave.

Incendio in una pineta a Maglie

L’incidente non è stato il solo accadimento che ha richiesto l’intervento degli uomini di “Viale Grassi”.

Dalle ore 13.00 di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile, tre mezzi aerei tutti coordinati dai direttori delle operazioni di spegnimenti sono al lavoro per domare un vasto incendio che ha colpito una pineta sulla Maglie-Cutrofiano. Al momento le operazioni sono ancora in atto. In secondo incendio sempre di un’area boschiva, ancora in atto, sta impegnando altre squadre in località Spigliano di Carpignano Salentino, parco di Santa Marina.