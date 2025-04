Rimane incastrato al cancello di Masseria Torre Nova, cane liberato dalla Polizia Locale di Nardò

Brutta disavventura per un cane meticcio di taglia media che è rimasto incastrato al cancello di ingresso di Masseria Torre Nova, nel cuore del parco di Porto Selvaggio, probabilmente già nel corso della notte scorsa.

Sono stati gli operatori di Arif ad accorgersene alle prime luci dell’alba e ad allertare la Polizia Locale e il Servizio Veterinario della Asl Lecce che sono intervenuti per liberarlo, non senza qualche difficoltà.

L’animale, un randagio (era sprovvisto di chip), è stato trovato completamente bloccato tra due linee di ferro del cancello, probabilmente molto dolorante. Gli è stata “fatale” evidentemente la curiosità che lo ha spinto a cercare di entrare nell’area della masseria.

Spaventato, ma non aggressivo, è stato avvicinato dagli agenti di Polizia Locale e dagli operatori della Asl che lentamente hanno allargato i supporti metallici e favorito la sua “liberazione”. Ovviamente, è stato immediatamente rifocillato con acqua e croccantini.

L’intervento è stato coordinato dal comandante della Polizia Locale Cosimo Tarantino. Una storia a lieto fine per l’imprudente amico a quattro zampe, che sarà ora accompagnato al canile L’Arca di Casarano che si occuperà di trovargli una famiglia. “Siamo felici per l’epilogo di questa brutta avventura – dice il consigliere delegato al Randagismo Pierpaolo Giuri – per il quale ringraziamo la nostra Polizia Locale, l’Arif e la Asl. Raccontiamo questa vicenda soprattutto per convincere qualcuno ad occuparsi di questo spericolato amico a quattro zampe e ad adottarlo”.