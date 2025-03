Scoppia un incendio sul balcone di un’abitazione a Surbo, cane tratto in salvo dai Vigili del Fuoco

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dai proprietari d un’abitazione a Surbo, ma non per quel che riguarda la loro incolumità.

Nella serata di ieri, intorno alle 19:40 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti nel comune di Surbo, in via Palmiro Togliatti, per un incendio che ha interessato il balcone di un appartamento, chiuso da una vetrata.

All’arrivo della squadra, i proprietari dell’abitazione si trovavano già all’esterno e in sicurezza. Durante le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi hanno provveduto al salvataggio di un cane rimasto all’interno dell’appartamento, riconsegnandolo successivamente al proprietario.

L’intervento ha impedito la propagazione delle fiamme ad altri ambienti dell’abitazione e scongiurato ulteriori danni.

Cause in corso di accertamento.