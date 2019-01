Spevantato dai fuochi d’artificio era fuggito da Nardò: Gastone è stato ritrovato. Multa per il padrone

Ha un lieto fine la storia di Gastone, cucciolo di spinone, allontanatosi la scorsa notte da Nardò, spaventato dai fuochi d’artificio sparati in onore di Sant’Antonio Abate. Il rumore degli esplosivi lo ha spinto sulla strada che da San Nicola porta ad Alezio. Ha passato la notte da solo, in stato di abbandono, ma ieri la lieta notizia.

Un poliziotto della Sezione volanti, libero dal servizio, lo ha incrociato intorno alle ore 22 circa, mentre spaurito e bagnato correva lungo la strada e stava per essere travolto da un Suv che, dato il buio, non lo aveva visto. Il polizotto ha lampeggiato e suonato tanto che l’automobilista è risucito ad evitare l’impatto, poi ha recuperato il cane e grazie alle guardie zoofile di Nardò, attraverso il microcip, ha rintracciato il proprietario.

Per il proprietario è scattata la sanzione pecuniaria di 52 euro per omessa custodia del cane che ha arrecato, suo malgrado, pericolo per la circolazione.