Donati ai bambini di onco-ematologia i giochi sequestrati, dai Carabinieri un sorriso per i piccoli pazienti

Distrutti. Sarebbe stata questa la fine dei giochi sequestrati in riva al mare dagli uomini in divisa. Era il 6 agosto quando scattò l’operazione “Ride in the night” e nel mirino delle Forze dell’Ordine erano finite anche sette bancarelle di Porto Cesareo che vendevano oggetti di ogni tipo per i bambini, senza l’autorizzazione necessaria. Più di 2mila pezzi finirono sotto sequestro, ma ora quelli “a norma” regaleranno un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un dono speciale per i piccoli pazienti del Polo oncologico. A consegnarli nelle loro mani sono stati i Carabinieri della Compagnia di Campi salentina con i colleghi della Stazione di Porto Cesareo.

I giochi, come detto, sarebbero andati distrutti, ma l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la donazione permettendo ai Militari dell’Arma di ‘fare del bene’. Una iniziativa che è stata possibile grazie anche alla collaborazione della dottoressa Assunta Tornesello, direttore responsabile del reparto, che ha ringraziato l’arma dei carabinieri per l’encomiabile gesto e l’amorevole vicinanza ai piccoli ospiti.

Hanno preso parte alla consegna, anche Rita Masciullo, responsabile dell’associazione “Per un sorriso in più”, il personale infermieristico del reparto con la caposala suor Francesca, il comandante della Compagnia di campi salentina, cap. Gaetano Piazza e il comandante della stazione di porto cesareo, mar magg. Antonio Palamà e i militari che avevano partecipato al controllo e al successivo sequestro del materiale. Gli articoli che sono risultati a norma sono stati donati ai bambini ricoverati. Gli altri, come prassi vuole in questi casi, sono stati distrutti.