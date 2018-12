Natale in sicurezza, due Carabinieri in grande uniforme ‘passeggiano’ per le strade del centro storico

Chi ha passeggiato nel centro storico di Lecce in questi giorni di festa avrà sicuramente notato tra le luci scintillanti in Piazza Sant’Oronzo, il caratteristico presepe allestito in una location ricca di arte e le luminarie natalizie anche due Carabinieri in servizio di rappresentanza a piedi che indossavano la Grande Uniforme Speciale, l’uniforme storica degli uomini dell’arma con l’immancabile cappello con il pennacchio.

Tantissime le persone e soprattutto i bambini che si sono fermati ad ammirare i due militari che, per l’occasione, indossavano anche la mantella. Si sono lasciati guardare dai tanti salentini e turisti che, in questi giorni clou, animano le strade del capoluogo barocco e hanno “guardato”, infondendo un senso di sicurezza tra i passanti.

Oltre ad integrarsi con il suggestivo scenario natalizio del centro storico, il servizio rientra nel più specifico rafforzamento del dispositivo di prevenzione attuato dall’Arma dei Carabinieri nel centro urbano e nel resto della Provincia, che vede impiegati numerosi militari “territoriali” e delle Squadre Operative di Supporto, sia in pattuglia a piedi che con le autovetture di servizio.

L’obiettivo è di incrementare il livello di sicurezza in occasione delle festività che, come noto, attirano sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, numerosi residenti e turisti affascinati dai mercatini e dalle suggestive luci natalizie.